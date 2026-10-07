В Севастополе изъяли немаркированные сигареты на 15 млн рублей

В Севастополе изъята немаркированная табачная продукция общей стоимостью свыше 15 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Уголовные дела возбуждены в отношении двух местных жителей — 69 и 38 лет. Оба подозреваются в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

По данным следствия, 69-летний мужчина приобрел в Севастополе более 100 тыс. пачек немаркированных сигарет и хранил их в помещении гаражного кооператива на улице Генерала Коломийца для дальнейшей реализации. 38-летний фигурант также приобрел немаркированную продукцию и перевез ее в арендованное помещение на улице Репина, где хранил для последующего сбыта.

Преступную деятельность выявили и пресекли в июле текущего года совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Продукция изъята, назначены экспертизы. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, решается вопрос о мере пресечения. Проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

Алина Зорина