Квадратный метр в премиальных новостройках Крыма подорожал на 20,5% за год

С августа 2025 по август 2026 года средняя цена квадратного метра в премиальных новостройках Крыма выросла на 20,5% — с 374,6 тыс. до 451,3 тыс. руб. Об этом сообщили эксперты ГК «Развитие» на основе данных bnMAP.pro.

Число квартир в продаже за год выросло более чем в два с половиной раза (+155,2%) — со 163 до 416 вариантов. Количество премиальных проектов увеличилось с трех до пяти (+66,7%).

Средняя цена лота в экспозиции выросла на 34,2%. Год назад она составляла 22,5 млн руб., а в августе 2026 года достигла 30,2 млн руб.

Самая высокая средняя стоимость квадратного метра — в Ялте (496,4 тыс. руб.), там же представлен и самый дорогой лот в премиум-сегменте — 231,1 млн руб. На втором месте — Евпатория (425,9 тыс. руб. за кв. м, максимальное предложение — 80,1 млн руб.), на третьем — Алушта (417,2 тыс. руб. за кв. м, максимальная стоимость лота — 76,8 млн руб.).

Директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова отметила, что у Крыма большой потенциал. По ее словам, на полуострове строят скоростные трассы, обновляют коммунальные сети и развивают инфраструктуру, а в регион заходят крупные федеральные девелоперы. Такие жилые комплексы обладают высоким потенциалом ликвидности, существенного снижения цен не ожидается, и для долгосрочных инвестиций рынок выглядит привлекательно.

Алина Зорина