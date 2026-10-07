Липчане за полгода взяли в кредит почти 80 млрд рублей

С января по июнь 2026 года банки предоставили жителям Липецкой области кредиты на общую сумму 77 млрд руб. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Кредитование ускорилось в июне, когда липчане взяли кредиты на 14,6 млрд руб. В начале лета объем выдач увеличился по сравнению с маем на 6%, а год к году — на 34%. Информацией поделились в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Рост кредитования — закономерный итог смягчения денежно-кредитной политики. Спрос на кредиты растет после поэтапного снижения ключевой ставки. Банки уменьшают проценты, и заемные средства становятся доступнее»,— прокомментировал цифры управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Советский районный суд Липецка признал за участником специальной военной операции право на прекращение кредитных обязательств на сумму 1,8 млн руб. Речь в данном случае идет о кредитах, выданных до 1 декабря 2024 года.

Денис Данилов