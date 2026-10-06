Липецкий суд разрешил участнику СВО списать кредиты на 1,8 млн рублей
Советский районный суд Липецка признал за участником специальной военной операции право на прекращение кредитных обязательств на сумму 1,8 млн руб. Речь идет о кредитах, выданных до 1 декабря 2024 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По информации суда, истец неоднократно обращался в кредитную организацию с заявлениями о прекращении задолженности. Он заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании, выполняющем боевые задачи в зоне СВО. Однако кредитная организация отказала ему, посчитав, что соответствующая льгота распространяется только на военнослужащих, заключивших контракт непосредственно с Вооруженными силами РФ. Суд с этой позицией не согласился. В ходе рассмотрения дела было установлено, что истец полностью исполнил обязательства по контракту и получил удостоверение, подтверждающее его права и льготы.
Право на прекращение кредитных обязательств предусмотрено федеральным законом, а также п. 1 ст. 16 закона «О ветеранах».
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области отказал микрофинансовой организации, требовавшей взыскать с заемщика — участника СВО являющуюся единственным жильем квартиру, ранее предоставленную в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот.