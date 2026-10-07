В Тольятти изъяли 560 литров незаконной алкогольной продукции

Во вторник, 6 октября, во время контрольной закупки у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в магазине «Продукты 24» на ул. Победы, 18, подтвердился факт нелегального оборота алкоголя. Изъято 559,85 л пива и крепкого алкоголя, сообщает минпромторг Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«В отношении предпринимателя возбуждены административные производства по ряду статей Кодекса РФ об административных правонарушениях: оборот алкогольной продукции без фиксации в ЕГАИС и системе маркировки товаров «Честный ЗНАК», отсутствие соответствующей лицензии и маркировки алкогольной продукции, а также неприменение контрольно-кассовой техники при продаже алкогольной продукции», — отмечают в министерстве.

Всего с начала этого года из нелегального оборота изъято 3,054 тыс. л контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Руфия Кутляева