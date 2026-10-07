ГТЛК сменила Салехард на Великий Новгород в качестве места регистрации

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) сменила адрес регистрации с Салехарда на Великий Новгород. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 6 октября. О планах перерегистрировать компанию в Новгородской области ранее сообщал губернатор региона Александр Дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГТЛК перерегистрировалась из Салехарда в Великий Новгород

Фото: Пресс-служба администрации Новгородской области ГТЛК перерегистрировалась из Салехарда в Великий Новгород

Фото: Пресс-служба администрации Новгородской области

По его словам, это позволит «в течение ближайших пяти лет отреставрировать самые основные объекты», в том числе памятник «Тысячелетие России», звонницу Софийского собора и две церкви XIV века — Спаса на Ковалеве и Успения на Волотовом поле.

ГТЛК была зарегистрирована в Салехарде с февраля 2015 года. До этого компания имела регистрацию в Москве.

Матвей Николаев