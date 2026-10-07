МВД: прямых поставок наркотиков с Украины в Россию после начала СВО не было

Прямых и целенаправленных поставок наркотиков с территории Украины в Россию после начала СВО не было. Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров. По его словам, до начала боевых действий такие поставки наблюдались.

«Сейчас в связи с тем, что там достаточно обширная серая зона и прочее, таких фактов прямых нет. Но то, что цели остались хотя бы в потенциале у наших оппонентов, это точно»,— сказал господин Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД (цитата по ТАСС).

Кирилл Смуров добавил, что сотрудники МВД взаимодействуют с соцсетями и мессенджерами, чтобы своевременно удалять информацию с пропагандой наркотиков и «пронаркотический контент». При этом, по его словам, Telegram отказывается взаимодействовать с МВД. Представитель МВД отметил, что количество пресеченных преступлений, связанных с пропагандой наркотиков, увеличилось в семь раз.