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Завершить работы по расчистке реки Сызранка в Самарской области планируется в 2027 году

Работы по расчистке реки Сызранка продолжатся до ледостава. Завершить объект планируется в следующем году. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

По информации министерства, на участке длиной расчищено 41 га. В работе находится еще 33 га.

Всего в этом году убрали почти 10 тыс. куб. м камыша и нежелательной растительности, что примерно равно 960 загруженным самосвалам. Разработано свыше 500 тыс. куб. м ила, полностью завершено устройство карт намыва.

Руфия Кутляева