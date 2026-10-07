«Магнит» открывает первые франшизы в Сибири

Розничная сеть «Магнит» открыла первый франчайзинговый магазин в Сибири. «Магнит Мини» общей площадью 136 кв. м начал работу в центре Новосибирска — на ул. Октябрьской, 36. Об этом в рамках Дней ритейла в Сибири заявила директор по развитию и запуску в Сибири розничной сети «Магнит» Олеся Ермоленко.

Фото: пресс-служба ПАО Магнит

Открытие новых магазинов по франчайзингу в ближайшее время ожидается в Омске, Ангарске, Улан-Удэ, Новосибирске. В общей сложности это около 10 торговых точек форматов «у дома» и «М.Косметик». В каждом из регионов с партнерами подписаны договоры, завершается ремонт помещений и установка программного обеспечения.

Одной из основных целей программы франчайзинга является выход «Магнита» в регионы, где он пока не представлен. Ритейлер уже имеет успешный опыт работы по франшизе на отдаленных территориях. В частности, компания первой в этом году открыла четыре магазина в Магаданской области, а также вышла на рынок Бурятии.

В настоящее время по программе франчайзинга «Магнит» развивает более 30 торговых точек, преимущественно в европейской части страны (Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург). Ее реализация позволит ритейлеру ускорить развитие сети, а его партнерам, помимо стабильного дохода, даст возможность выйти на новый уровень развития своего бизнеса.