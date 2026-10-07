ЦБ оставил без изменений список системно значимых банков

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сохранение перечня означает продолжение для входящих в него банков специального режима надзора. По правилам, описанным в 2020 году, они должны поддерживать более высокий уровень капитала, направлять Центральному банку расширенную отчетность и обеспечивать защиту данных; их работа считается критически важной для устойчивости банковской системы.

Механизм связан с масштабом возможных последствий проблем у крупного банка. В подходе Центрального банка, изложенном 22 мая 2025 года, чем больше влияние банка на финансовую систему и экономику, тем выше должен быть его запас капитала, а надбавка за системную значимость предназначена для покрытия рисков для экономики при утрате им финансовой устойчивости.