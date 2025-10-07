ЦБ добавил Дом.РФ в список системно значимых банков

Центральный банк России обновил список системно значимых кредитных организаций. Из него исключены Росбанк и ФК «Открытие», добавлен — Дом.РФ. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В обновленном списке 12 банков, включая Юникредит банк, Банк ГПБ, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Список системно значимых банков обновляется ежегодно. В него входят крупнейшие и важнейшие участники финансового сектора, к которым предъявляются повышенные требования к капиталу. Решение о включении в список зависит от ряда факторов, таких как размер активов и вкладов.