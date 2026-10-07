Турция создаст национальный аналог американской системы Starlink. Спутниковая сеть, состоящая из 198 низкоорбитальных спутников, получила название Astralink. Первые из них выведут на орбиту в ближайшие два года. Об официальном запуске проекта объявила компания-разработчик Aselsan на Международном конгрессе астронавтики.

«Это проект, в рамках которого мы, так сказать, провозглашаем свою независимость в космосе»,— заявил глава Aselsan Ахмет Акйол (цитата по Sabah).

Спутниковая сеть должна обеспечить высокоскоростным и устойчивым интернетом как саму Турцию, так и дружественные ей государства. Приоритетными для использования Astralink станут военная и государственная сферы.

Astralink полностью разрабатывается в Турции — микросхемы, программные алгоритмы и антенные приемники спроектированы местной оборонной компанией Aselsan. Разработка проекта началась еще в конце 2025 года. На турецком проект называется Gokgabi («Бог неба»).