Турция создаст национальный аналог американской системы Starlink
Турция создаст национальный аналог американской системы Starlink. Спутниковая сеть, состоящая из 198 низкоорбитальных спутников, получила название Astralink. Первые из них выведут на орбиту в ближайшие два года. Об официальном запуске проекта объявила компания-разработчик Aselsan на Международном конгрессе астронавтики.
«Это проект, в рамках которого мы, так сказать, провозглашаем свою независимость в космосе»,— заявил глава Aselsan Ахмет Акйол (цитата по Sabah).
Спутниковая сеть должна обеспечить высокоскоростным и устойчивым интернетом как саму Турцию, так и дружественные ей государства. Приоритетными для использования Astralink станут военная и государственная сферы.
Astralink полностью разрабатывается в Турции — микросхемы, программные алгоритмы и антенные приемники спроектированы местной оборонной компанией Aselsan. Разработка проекта началась еще в конце 2025 года. На турецком проект называется Gokgabi («Бог неба»).
Ключевое практическое преимущество низкоорбитальной сети — сокращенная задержка сигнала: такие спутники требуют менее энергозатратного выведения и способны обеспечивать быстрый интернет в удаленных районах. Это позволяет предоставлять высокоскоростной интернет в самых удаленных уголках мира, что может быть полезно для государственных и военных пользователей, которым сеть Astralink будет предоставляться в приоритетном порядке.
У проекта есть промышленная база внутри Турции: по состоянию на апрель 2026 года Aselsan уже относилась к компаниям, выпускающим космические системы. В турецком оборонном производстве в последние годы достигалась локализация до 80% в отдельных сегментах, что создает условия для разработки сложной спутниковой инфраструктуры внутри страны.