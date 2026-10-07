В Новороссийске временно закрылся медцентр «Новомед Дети», где в мае умер ребенок

Медицинский центр «Новомед Дети» в Новороссийске с 5 октября приостановил работу на месяц по решению суда. В клинике заявили, что не согласны с соразмерностью такой меры выявленным нарушениям и намерены возобновить работу 4 ноября.

Как сообщили в медицинском центре, основанием для приостановки стали, в частности, отсутствие комнатных термометров в отдельных кабинетах и журналов учета медицинского спирта, использование флакона аммиака с истекшим сроком годности, а также отсутствие лицензии на доврачебную стоматологическую помощь. В «Новомед Дети» утверждают, что все замечания устранены. При этом лицензия на детскую врачебную стоматологическую помощь, по данным клиники, у нее имелась. В медцентре считают, что выявленные нарушения не влияли на качество медицинской помощи и не создавали угрозы жизни и здоровью пациентов.

Ранее Росздравнадзор обратился в суд с требованием привлечь ООО «Новомед» к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ — за грубое нарушение лицензионных требований. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Разбирательство проходит на фоне уголовного дела о смерти восьмилетнего ребенка в филиале «Новомед Дети» 12 мая. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю расследует дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), его ход находится на личном контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В клинике также проводится служебное расследование.

ООО «Новомед» работает в Новороссийске с 2004 года. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка компании составила 519,9 млн руб., увеличившись на 19,2% год к году, чистая прибыль — 77,5 млн руб. Компания принадлежит и управляется Верой Глобой.