В Новосибирске по делу о взятке арестован глава межрайонной налоговой инспекции

По ходатайству следствия заключен под стражу до 5 декабря начальник межрайонной ИФНС России №17 по Новосибирской области Антон Хорошман, обвиняемый во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского райсуда. При избрании меры пресечения суд учел, что налоговик знаком со свидетелями по делу, имеет доступ к служебным документам, а, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию или скрыться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Высокопоставленный налоговик обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

В основу уголовного дела легли материалы новосибирского УФСБ. По информации регионального управления Следственного комитета России, в 2020 году налоговик получил через посредника от директора коммерческой организации 300 тыс. руб. Взятка полагалась за уменьшение сумм налоговых доначислений, непроведение проверок и общее покровительство.

Илья Николаев