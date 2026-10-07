Участник СВО стал председателем комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы
В Саратовской областной думе избрали председателя комитета по делам ветеранов. Им стал участник СВО Дмитрий Лыгин (ЕР). Решение принято на очередном заседании большинством голосов.
Фото: Дума Саратовской области
Ранее этот пост занимал Герой России, депутат-единоросс Александр Янклович. После избрания в Госдуму он сложил полномочия в региональном парламенте. Помимо господина Лыгина на пост выдвигали коммунистку Ольгу Лубкову. По мнению однопартийцев, она активно поддерживает участников СВО и членов их семей, а также выступает за принятие в регионе закона «О детях войны».
Дмитрий Лыгин пообещал вернуться к вопросу о детях войны, которые до сих пор не имеют статуса в регионе.
От депутатов ему поступил вопрос: справедливо ли, что людям, проработавшим десятки лет, не положено звание «ветеран труда» при отсутствии государственной награды. Господин Лыгин считает такое решение обоснованными и ответил, что в любом случае «награда найдет героя».