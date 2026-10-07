Участник СВО стал председателем комитета по делам ветеранов Саратовской облдумы

В Саратовской областной думе избрали председателя комитета по делам ветеранов. Им стал участник СВО Дмитрий Лыгин (ЕР). Решение принято на очередном заседании большинством голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума Саратовской области Фото: Дума Саратовской области

Ранее этот пост занимал Герой России, депутат-единоросс Александр Янклович. После избрания в Госдуму он сложил полномочия в региональном парламенте. Помимо господина Лыгина на пост выдвигали коммунистку Ольгу Лубкову. По мнению однопартийцев, она активно поддерживает участников СВО и членов их семей, а также выступает за принятие в регионе закона «О детях войны».

Дмитрий Лыгин пообещал вернуться к вопросу о детях войны, которые до сих пор не имеют статуса в регионе.

От депутатов ему поступил вопрос: справедливо ли, что людям, проработавшим десятки лет, не положено звание «ветеран труда» при отсутствии государственной награды. Господин Лыгин считает такое решение обоснованными и ответил, что в любом случае «награда найдет героя».

Татьяна Смирнова