В Адыгее возбудили дело после гибели мальчика во время реабилитации

В Адыгейске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть несовершеннолетнего. Теучежская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Согласно данным следствия, 29 сентября 2026 года 48-летний местный житель проводил оздоровительно-физкультурную реабилитацию с мальчиком 2017 года рождения и оставил его в ванне, наполненной водой. Ребенок утонул.

Установлено, что мужчина систематически оказывал услуги по реабилитации за деньги, не имея соответствующего медицинского образования и необходимых сертификатов. Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Алина Зорина