Сергей Шишкарев передал «Росатому» контроль над ГК «Дело»

Сергей Шишкарев сообщил о завершении сделки по продаже госкорпорации «Росатом» своего контрольного пакета в группе компаний «Дело». По словам предпринимателя, за семь лет сотрудничества партнерам удалось реализовать ряд проектов, однако разногласия по поводу будущего группы привели к прекращению партнерства.

Господин Шишкарев поблагодарил коллектив ГК «Дело», который, по его словам, вместе с ним более 30 лет развивал транспортный бизнес — от небольшой экспедиторской компании до национального логистического игрока. Он отметил, что группа сейчас переживает сложный период, но сохраняет лидерские позиции, располагает значительным набором активов и профессиональной командой. Бывший акционер выразил надежду, что под управлением «Росатома» этот потенциал будет сохранен и развит.

После выхода из капитала ГК «Дело» господин Шишкарев намерен сосредоточиться на проектах в сфере транспортного суверенитета, спорта и демографии. В частности, он планирует заниматься поддержкой гандбола и адаптивного спорта. Значительную часть средств, полученных от сделки, предприниматель намерен направить на нужды национальной безопасности. Свое дальнейшее будущее он также связывает с российской логистикой и Новороссийском.

Вячеслав Рыжков