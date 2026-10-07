В Ленинградском военном округе начали готовить специалистов по эксплуатации БПЛА

С этого года на территории Ленинградского военного округа организована подготовка специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, водолазов и стрелков-парашютистов. Об этом сообщил военный комиссар Ленинградской области полковник Александр Демин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленинградской области начали подготовку операторов БПЛА, водолазов и стрелков-парашютистов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Ленинградской области начали подготовку операторов БПЛА, водолазов и стрелков-парашютистов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Обучение проводится совместно с Оборонным обществом и финансируется из федерального бюджета.

«Совместно с Оборонным обществом уделяется большое внимание внедрению новых специальностей»,— сказал господин Демин.

С 12 октября специалисты военного комиссариата Ленинградской области начнут консультировать граждан по вопросам призыва. Для получения разъяснений можно обратиться на горячую линию по телефону 8 812 315 81 63.

Подробную информацию об отборе в научные, спортивные и другие подразделения можно получить на официальном сайте Минобороны.

Александр Демин также подчеркнул, что военнослужащие, отслужившие установленный срок по призыву, будут своевременно уволены с военной службы и направлены домой.

Матвей Николаев