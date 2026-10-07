Завершить развязку Володарского—Тихорецкая—Шевченко в Краснодаре планируют в апреле 2028 года

В Краснодаре продолжается строительство транспортной развязки на пересечении улиц Володарского, Тихорецкой и Шевченко. В рамках муниципального контракта, заключенного в июле 2025 года, ведется строительство путепровода с выходами на улицы Тихорецкую и Шевченко. В пресс-службе администрации города «Ъ-Кубань» рассказали о статусе работ.

На объекте уже возведены две опоры путепровода, завершается переустройство сетей связи. Продолжаются работы с инженерными коммуникациями и конструктивными элементами сооружения. На завершающей стадии находится устройство дорожного покрытия на улице Шмидта и проезде 1-м Короленко. Контракт предусматривает завершение работ в апреле 2028 года.

Ранее бывший глава Краснодара Евгений Наумов сообщал, что к июню было выполнено около 70% свайного основания и возведены две опоры вблизи железной дороги. По его словам, до конца 2026 года планировалось смонтировать два пролета путепровода, построить армогрунтовую подпорную стену на Тихорецкой и переустроить контактную троллейбусную сеть в районе разворотного кольца.

Развязка должна разгрузить существующую дорожную сеть, в том числе Северные мосты. Проект реализуется в рамках программы «25/35» и станет первым в Краснодаре путепроводом с Т-образным перекрестком. После завершения строительства он должен стать частью Восточного транспортного коридора, который в перспективе свяжет город с трассой М-4 «Дон». Движение по путепроводу планируется открыть в 2028 году.

Артур Каверин