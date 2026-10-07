Экс-сотрудницу налоговой и юриста осудили за коррупцию в Краснодаре

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор Анжелике Беляевой и Роману Остапенко. Их признали виновными в коррупционных преступлениях, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Беляева занимала должность заместителя начальника отдела информационного взаимодействия МИФНС №16 по Краснодарскому краю. За деньги она использовала служебные полномочия в интересах юрлиц и ИП. Установлено, что фигурантка ускоряла регистрацию, контролировала прохождение документов и оказывала иное незаконное содействие. С ноября 2020 года по июль 2024 года Остапенко систематически переводил ей деньги за это — всего 330,5 тыс. руб. Еще 100 тыс. руб. Беляева получила от иных лиц за ускорение регистрации.

Оба подсудимых признали вину и раскаялись. Суд назначил Беляевой 8 лет колонии с лишением права занимать должности представителя власти на 4,5 года, но отсрочил реальное отбывание до достижения ее ребенком 14 лет. Остапенко оштрафован на 1,5 млн руб.

В собственность государства конфисковано 430,5 тыс. руб., полученных Беляевой при совершении преступления. Аресты на имущество осужденных сохранены до исполнения приговора. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина