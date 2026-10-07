Обвинение запросило до 28 лет фигурантам дела о подготовке терактов и покушений в Крыму

Гособвинение запросило от 10 до 28 лет лишения свободы для восьми участников агентурной сети военной разведки Украины, которых обвиняют в подготовке серии терактов и покушений на высокопоставленных чиновников Крыма. Об этом ТАСС сообщил представитель Южного окружного военного суда, где проходят прения сторон.

Для предполагаемого руководителя группы Виктора Подвального прокурор запросил 28 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Кириллу Бараннику и Денису Петранову предложено назначить по 22 года, Игорю Зорину, Сергею Кривошеину и Сергею Войнаровскому — по 20 лет с первыми четырьмя годами в тюрьме. Елене Войнаровской и Ольге Кравчук гособвинение просит назначить по 10 лет лишения свободы. Подвальный, Зорин, Петранов, Кривошеин, Войнаровский, Войнаровская и Кравчук вину не признали. Баранник признал вину, но отрицал участие в преступлениях в составе организованной группы.

По версии ФСБ, агентурная сеть ГУР Минобороны Украины готовила покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя республиканского парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко, а также теракты на объектах транспортной инфраструктуры полуострова. По данным ведомства, канал поставки компонентов для взрывных устройств проходил из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию. В Болгарии гражданка Украины Марина Матущак организовывала отправку электроплит с компонентами взрывных устройств. В России их доставляли к местам подготовки терактов через транспортные компании СДЭК и «Возовоз».

ФСБ утверждает, что в схеме использовались завербованные украинскими спецслужбами граждане России, а идентичная взрывчатка применялась при диверсии на железной дороге в Бахчисарайском районе Крыма. В ходе расследования были задержаны участники законспирированной группы, в том числе Подвальный, Литвиненко, Кривошеин и Евмененко. Ранее по этому делу Южный окружной военный суд приговорил Евмененко к 10 годам лишения свободы, Литвиненко — к девяти с половиной годам. По данным ФСБ, организатором вербовки выступал Роман Машовец, который с 2020 года занимал должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского, а затем перешел на службу в разведку.

Вячеслав Рыжков