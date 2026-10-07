«Покупать меньше вещей, но носить их чаще»

Марка Ushatava недавно вспомнила довольно старый принцип составления гардероба, который обычно называют fashion sudoku, и предложила собрать такое «судоку» из своих вещей. Метод правда очень удобный. Работает он как сетка три на три: выбираете три верха, три низа и три дополнительных слоя, например жакет, свитер и куртку. Главное, чтобы все вещи сочетались между собой. Тогда из девяти предметов получается минимум 27 комбинаций, а если что-то можно носить несколькими способами, то и больше.