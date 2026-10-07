«Покупать меньше вещей, но носить их чаще»
Анна Минакова — о популярных системах составления гардероба
07.10.2026, 15:51
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Марка Ushatava недавно вспомнила довольно старый принцип составления гардероба, который обычно называют fashion sudoku, и предложила собрать такое «судоку» из своих вещей. Метод правда очень удобный. Работает он как сетка три на три: выбираете три верха, три низа и три дополнительных слоя, например жакет, свитер и куртку. Главное, чтобы все вещи сочетались между собой. Тогда из девяти предметов получается минимум 27 комбинаций, а если что-то можно носить несколькими способами, то и больше.
Это один из самых практичных способов собирать гардероб, ведь так можно покупать меньше вещей, но носить их чаще. И идеальная схема для поездок, не только для короткого отпуска, но и для долгих путешествий. Например, если вы на месяц уезжаете работать в другой город, на стажировку, зимовать или просто живете между двумя домами.
Но fashion sudoku далеко не единственная полезная система. Есть, например, популярный челлендж 1010: десять вещей, из которых нужно десять дней подряд собирать разные образы. Project 333 Кортни Карвер предлагает уместить в 33 предмета одежду, обувь и аксессуары на три месяца. А для путешествий существует схема 5-4-3-2-1: пять верхов, четыре низа, три пары обуви, два дополнительных слоя и один аксессуар или особенная вещь. Категории немного меняются в зависимости от версии.
Все эти системы сводятся к простой мысли. Чем больше образов можно собрать из имеющихся вещей, тем лучше гардероб, и размер шкафа тут почти ничего не решает.