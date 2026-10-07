В Грузии задержали гражданина за попытку продать уран

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала местного гражданина при попытке продать иностранцу радиоактивное вещество уран-238 за $700 тыс., сообщает Interpressnews.

Судя по видео, которое распространило ведомство, спецназ задержал подозреваемого, когда тот передвигался на машине. В результате обыска автомобиля было изъято радиоактивное вещество.

Уголовное дело возбуждено по ст. 230 Уголовного кодекса Грузии («Незаконный оборот ядерных материалов или устройств, либо радиоактивных отходов и радиоактивных веществ»). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Гражданин какой страны пытался приобрести уран, в сообщении не уточняется.

Георгий Двали, Тбилиси