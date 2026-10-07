В Грузии задержали гражданина за попытку продать уран
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала местного гражданина при попытке продать иностранцу радиоактивное вещество уран-238 за $700 тыс., сообщает Interpressnews.
Судя по видео, которое распространило ведомство, спецназ задержал подозреваемого, когда тот передвигался на машине. В результате обыска автомобиля было изъято радиоактивное вещество.
Уголовное дело возбуждено по ст. 230 Уголовного кодекса Грузии («Незаконный оборот ядерных материалов или устройств, либо радиоактивных отходов и радиоактивных веществ»). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Гражданин какой страны пытался приобрести уран, в сообщении не уточняется.
Для оценки такой сделки важно различать радиоактивность вещества и его способность поддерживать ядерную реакцию: уран-238 не годится для самоподдерживающейся цепной реакции. Поэтому сама по себе высокая заявленная цена не говорит о пригодности материала для создания ядерного устройства.
В октябре 2025 года в Тбилиси задержали трех граждан Китая, пытавшихся купить 2 кг урана и вывезти его в Китай через Россию. В мае 2023 года в Грузии Служба госбезопасности задержала мужчину, который, как утверждалось, собирался продать радиоактивное вещество за $2 млн; радиологическая экспертиза обнаружила в представленном материале уран.