На Алтае осудят замглавы района за ущерб в 117 млн рублей и взятку

В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Первомайского района региона. Ей вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), а также мошенничество (ч. 4 ст. 159) и получение взятки (ч. 3 ст. 290). Об этом сообщило краевое следственное управление СКР.

По версии следствия, в 2022—2023 годах фигурантка дела, которая курировала в райадминистрации вопросы земельно-имущественных отношений, организовала проведение аукционов на право аренды двух земельных участков сельхозназначения в интересах знакомого бизнесмена. По данным правоохранительных органов, впоследствии участки передали в аренду аффилированным с предпринимателем лицам без торгов и по заниженной цене. Муниципальному образованию, по подсчетам следствия, с учетом всего срока аренды был нанесен ущерб в размере свыше 117 млн руб.

В 2023—2025 годах чиновница, согласно материалам дела, возложила на себя дополнительные обязанности начальника одного из отделов администрации и, не исполняя их, получила более полумиллиона рублей. Кроме того, в прошлом году она получила взятку от бизнесмена за помощь в заключении контракта на поставку полиграфической продукции без конкурсных процедур и с завышенной стоимостью.

Александра Стрелкова