Стройки теряют опору

На строительном рынке Южного федерального округа зафиксирован одновременный рост количества банкротных дел и сокращение числа самих строительных организаций. По информации «Контур.Фокуса», на 1 октября в шести регионах ЮФО было инициировано 612 дел о банкротстве юрлиц строительной отрасли. Эксперты связывают эту ситуацию с ростом себестоимости строительства и стоимости финансирования, снижением спроса, высокой долговой нагрузкой компаний и трудностями с оборотным капиталом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Строительный рынок Южного федерального округа столкнулся с одновременным ростом числа банкротных дел и сокращением количества компаний. По данным «Контур.Фокуса», на 1 октября 2026 года в шести регионах ЮФО было инициировано 612 дел о банкротстве юридических лиц строительной отрасли. Лидером остается Краснодарский край — 367 процедур, на втором месте Ростовская область — 158. При этом в обоих регионах за год стало меньше самих строительных компаний.

Эксперты связывают ситуацию с сочетанием нескольких факторов: ростом себестоимости строительства и стоимости финансирования, снижением спроса, высокой долговой нагрузкой и проблемами с оборотным капиталом. Пока говорить о полноценной консолидации отрасли преждевременно, однако наиболее слабые игроки уже начинают уходить с рынка.

Краснодарский край сохраняет первое место в ЮФО по числу инициированных дел о несостоятельности строительных компаний. На 1 октября их насчитывалось 367 против 328 годом ранее. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 11,9%. С начала 2026 года число дел увеличилось с 340 до 367.

Одновременно число юридических лиц, относящихся к строительной отрасли, сократилось с 10 898 до 10 641 — на 2,4%. Масштаб рынка объясняет и лидерство Кубани: строительных организаций здесь почти вдвое больше, чем в Ростовской области.

На Дону ситуация развивается быстрее. Число инициированных дел о банкротстве за год увеличилось со 129 до 158, или на 22,5%. С начала года показатель вырос на 19,7% — со 132 до 158 дел. При этом количество строительных юридических лиц сократилось с 5 307 до 5 187.

По мнению экспертов, рост числа банкротств нельзя объяснить только сокращением количества участников рынка. Однако в крупнейших строительных регионах Юга — Краснодарском крае и Ростовской области, обе тенденции идут одновременно.

Председатель комитета по строительству и архитектуре ростовского отделения «Опоры России» Михаил Гащук считает, что основная причина давления на отрасль — сочетание роста издержек и снижения спроса.

«Это увеличение стоимости строительства за счет стоимости материалов и логистики, уменьшение спроса из-за того, что ипотека становится наименее доступной, а условия льготной ипотеки меняются. Соответственно, на компанию давит рост издержек и снижение спроса одновременно»,— говорит собеседник издания.

По его оценкам, в зоне риска сейчас находятся небольшие региональные компании с узкой специализацией и высокой зависимостью от одного-двух проектов. «У таких компаний нет возможности диверсифицировать свои риски и получать прибыль за счет работы в иных проектах»,— отмечает господин Гащук.

При этом эксперт пока не считает правильным говорить о состоявшейся консолидации отрасли. «Сейчас идет количественное сокращение участников рынка, но яркого тренда на поглощение одних компаний другими пока не видно»,— поясняет собеседник издания.

Строительная отрасль особенно чувствительна к стоимости финансирования: подрядчикам приходится оплачивать материалы, труд и технику задолго до окончательного расчета с заказчиком. Если собственных средств недостаточно, кассовые разрывы приходится закрывать кредитами. Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров отмечает, что банкротство строительной компании редко имеет одну причину.

«Себестоимость строительства, включая материалы, рабочую силу и логистику, существенно выросла, тогда как цена контракта остается зафиксированной. Высокая стоимость кредитования усугубляет проблему, поскольку подрядчик закрывает кассовый разрыв заемными средствами под 25-30% годовых и впоследствии не может их обслуживать»,— говорит эксперт.

Непосредственным поводом для кризиса, по его словам, часто становятся неплатежи заказчиков. «На практике между первыми признаками затруднений, такими как просрочки перед поставщиками и задержки заработной платы, и возбуждением дела проходит от девяти до 18 месяцев»,— отмечает господин Хантимиров.

Чаще всего заявления о банкротстве, по его наблюдениям, подают поставщики и субподрядчики. Налоговая служба также занимает активную позицию, тогда как банки чаще заинтересованы в реструктуризации задолженности или обращении взыскания на обеспечение.

Особенность строительного рынка заключается в высокой связанности участников. Генподрядчик работает с десятками поставщиков и субподрядчиков, поэтому его неплатежеспособность способна быстро распространиться по цепочке. «Банкротство одного подрядчика действительно может повлечь целый спектр проблем у всех участников этой цепочки и даже стать основной угрозой для отрасли»,— считает начальник отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалта» Эдуард Шарко.

После банкротства генподрядчика субподрядчики зачастую не получают оплату за уже выполненные работы, но сохраняют обязательства перед своими сотрудниками, поставщиками и банками. В результате их собственное финансовое положение также может ухудшиться.

Кроме того, риски возникают даже у тех подрядчиков, которые успели получить деньги от генподрядчика незадолго до банкротства. Такие платежи в ряде случаев могут быть оспорены как предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора перед другими.

По словам господина Шарко, банкротство генподрядчика «обычно всегда останавливает стройку», а субподрядчики вслед за этим теряют загрузку. «Их собственные кредиторы могут начать инициировать процесс требования погашения долгов. Такая ситуация действительно будет ускорять процессы банкротства внутри отрасли»,— говорит он.

Однако рост банкротств не означает остановки строительства на Юге. В отдельных сегментах спрос остается значительным. По данным bnMAP.pro, фонда «Росконгресс» и Urban Hub, в Ростове-на-Дону, например, продажи новостроек в первом квартале 2026 года достигли 48,1 млрд руб., примерно вдвое превысив показатель прошлого года.

Это создает ситуацию, при которой рынок сохраняет объем, но работать на нем становится сложнее небольшим компаниям. Освободившиеся проекты и контракты в таком случае могут переходить к более устойчивым игрокам.

Владимир Хантимиров ожидает дальнейшее перераспределение рынка: «Объекты и контракты несостоятельных компаний переходят к крупным участникам рынка, имеющим доступ к проектному финансированию и собственные ресурсы. Малые и средние компании либо уходят с рынка, либо становятся субподрядчиками крупных игроков».

Представитель «Опоры России» Михаил Гащук, однако, считает, что пока корректнее говорить не о консолидации, а о предпосылках к ней. «Количество банкротств увеличивается, тенденция к консолидации есть, но приведет эта консолидация к укрупнению рынка или нет, будет видно через определенное время»,— отмечает он.

Для Юга это означает продолжение отбора участников, говорит Михаил Гащук. Наиболее уязвимыми остаются компании с высокой долговой нагрузкой, небольшим оборотным капиталом, узким портфелем проектов и зависимостью от заемного финансирования. Если стоимость кредитов и себестоимость строительства останутся высокими, число таких игроков может продолжить сокращаться, резюмирует эксперт.

Наталья Белоштейн