В Туве сгорел буддийский монастырь

Пожар произошел 7 октября в монастырском буддийском комплексе Устуу-Хурээ в городе Чадане. Площадь возгорания составила 468 кв.м, сообщило главное управление МЧС по Республике Тыва.

По данным ведомства, на месте работают 12 спасателей и четыре единицы техники. Пожар устранен, пострадавших нет. Очаг возгорания выявлен в подсобном помещении, где находится электрощит и электрокотел. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Прокуратура республики организовала проверку по факту возгорания.

Устуу-Хурээ является одним из самых известных буддийских монастырей России. По данным профильных сайтов, он был основан в начале прошлого века по проекту тибетского ламы Кунтана Римпоче с участием китайских мастеров. В истории региона монастырь известен как место, где была заложена основа тувинского алфавита и отчеканена первая монета Тувинской Народной Республики. В советское время храм разрушили, восстановлен он был только в 2012 году.

Александра Стрелкова