Казахстан продлил соглашение с Россией по поставкам нефти до 2028 года
Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении межправительственного соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов. Соглашение было ратифицировано Казахстаном в 2013 году, а новый протокол продлевает срок его действия до 1 января 2028 года.
Протокол сохраняет механизм ежегодного согласования индикативных балансов поставок, обмена информацией между компетентными органами, а также возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов из России. С 2028 года соглашение будет автоматически продлеваться на пятилетние периоды, если одна из сторон письменно не уведомит другую о намерении прекратить его действие.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что «для Казахстана соглашение имеет важное значение в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого функционирования внутреннего рынка нефтепродуктов» (цитата по ТАСС).
Продление соглашения не означает, что Казахстан покрывает внутренний спрос главным образом за счет российских поставок: в 2025 году в стране было получено почти 15,5 млн тонн нефтепродуктов, что обеспечило более 90% внутренних потребностей. Российский канал при такой структуре снабжения остается резервом для балансировки рынка, когда собственной переработки или доступности сырья недостаточно.
Уязвимость такой системы проявилась в январе 2026 года: из-за ограничений экспорта по Каспийскому трубопроводному консорциуму Казахстан направил нефть с месторождения Кашаган на внутренний рынок. Ежегодное согласование объемов поставок и обмен информацией сохраняют возможность заранее координировать дополнительное снабжение из России в ситуации, когда перебои с экспортными маршрутами требуют перераспределения ресурсов.