Казахстан продлил соглашение с Россией по поставкам нефти до 2028 года

Депутаты парламента Казахстана ратифицировали протокол о возобновлении межправительственного соглашения с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов. Соглашение было ратифицировано Казахстаном в 2013 году, а новый протокол продлевает срок его действия до 1 января 2028 года.

Протокол сохраняет механизм ежегодного согласования индикативных балансов поставок, обмена информацией между компетентными органами, а также возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов из России. С 2028 года соглашение будет автоматически продлеваться на пятилетние периоды, если одна из сторон письменно не уведомит другую о намерении прекратить его действие.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что «для Казахстана соглашение имеет важное значение в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого функционирования внутреннего рынка нефтепродуктов» (цитата по ТАСС).