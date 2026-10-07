В Пермском университете пройдет презентация биографии Николая Мешкова

В московском издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла полная биография предпринимателя и основателя Пермского университета Николая Мешкова. Автором книги является Светлана Федотова. Об этом сообщается на сайте Пермского университета. Презентация книги пройдет 14 октября, в день 110-летия университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Николай Мешков был предпринимателем, организатором одного из ведущих в Российской империи пароходства. Он стал инициатором открытия Пермского университета. В основу издания лег масштабный исторический материал, а также работа в архивах и музейных коллекциях, которая велась больше двух лет. Впервые в научный оборот были введены десятки ранее не публиковавшихся документов из архивов и частных собраний, рассказывающих не только о Николае Мешкове, но и о Перми той эпохи. В течение 2026 года запланирована серия презентаций издания.

Светлана Федотова — журналистка, выпускница исторического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Она является автором книг «Молотовский коктейль», «Советская Пермь» и «Феномен Сухарева».