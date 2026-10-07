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На трассе «Кола» в Ленобласти насмерть сбили 89-летнюю женщину

В Кировском районе Ленинградской области Nissan Qashqai насмерть сбил 89-летнюю женщину. ДТП произошло накануне на 52-м километре федеральной трассы «Кола», сообщили 7 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, около 10:35 женщина шла от остановки и переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В этот момент она оказалась на пути Nissan Qashqai, которым управляла 35-летняя женщина.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

Матвей Николаев

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