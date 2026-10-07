В Спасо-Преображенском соборе обнаружили могилу Пермского губернатора XVIII века

В ходе реставрационных работ в Спасо-Преображенском соборе Перми обнаружена могила Пермского губернатора Ильи Васильевича Колтовского. Об этом сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ.

Захоронение находится в подвальной части храма и представляет собой склеп, над которым положена чугунная плита. Сотрудниками музея Архиерейского квартала была расшифровали эпитафию и установили личность погребенного. Илья Васильевич Колтовский руководил Пермской губернией в 1782–1796 годах.