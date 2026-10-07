Вратарь «Айлендерс» Варламов пропустил три шайбы в первом матче НХЛ за два года

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов провел первый официальный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с ноября 2024 года. Вратарь перенес две операции по частичной замене коленного сустава.

Его команда на выезде проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:5. В составе «Айлендерс» голы забили Бо Хорват и Калум Ричи. У победителей дублем отметился Оливер Бьоркстранд, хет-трик сделал Алексис Лафренье. Две шайбы он забросил в пустые ворота. Канадец был признан первой звездой игрового дня. Ему дважды ассистировал российский защитник Владислав Гавриков.

Семен Варламов отразил 19 бросков. Его соотечественник Игорь Шестеркин, защищающий ворота «Рейнджерс», сделал 17 спасений.

«Рейнджерс» с восемью очками после пяти матчей возглавляют турнирную таблицу дивизиона Метрополитен. «Айлендерс» с двумя баллами по итогам трех встреч располагаются на шестой строке.

Арнольд Кабанов