Лидер «Новых людей» в Заксобрании Петербурга покинул фракцию

Руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов покинул парламентское объединение, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Теперь он беспартийный депутат. О заявлении господина Павлова заявил председатель парламента Александр Бельский на заседании 7 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Павлов покинул фракцию "Новых людей" в Заксобрании Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Дмитрий Павлов покинул фракцию "Новых людей" в Заксобрании Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Депутат Павлов заседает в городском Заксобрании с 2021 года. Избирался от Пушкинского района. В предыдущем созыве он возглавлял фракцию «Новые люди». На сентябрьских выборах он также прошел в новый созыв по одномандатному округу №24.

Сам депутат Павлов рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что у него «пока нет» планов вступать в другую фракцию.

Теперь фракция «Новых людей» состоит из трех человек: Дмитрия Панова, Ольги Герасиной и Артема Николаева. После решения господина Панова второй по численности фракцией в петербургском парламенте стала ЛДПР, состоящая из четырех человек.

Константин Леньков