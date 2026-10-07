Голы Юрова и Шабанова не спасли «Миннесоту» от поражения «Буффало» в матче НХЛ

«Буффало Сейбрс» на своем льду в овертайме победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче открыл форвард гостей Данила Юров, отличившийся в большинстве. Преимущество «Миннесоты» увеличил Максим Шабанов, который забросил первую шайбу за клуб. Паритет восстановили Ной Остлунд и Тейдж Томпсон. Автором победного гола в овертайме стал Оуэн Пауэр.

По итогам трех матчей «Буффало» с четырьмя очками располагается на четвертой строке Атлантического дивизиона. «Миннесота» с пятью очками после трех игр идет второй в Центральном дивизионе.

В других матчах игрового дня «Каролина» на выезде одолела «Монреаль» со счетом 6:3. В составе победителей гол в пустые ворота забил Андрей Свечников. Защитник «Юты» Михаил Сергачев записал в свой актив три результативные передачи в гостевой игре с «Нью-Джерси». Его команда победила — 5:3.

«Торонто» в овертайме переиграл «Нэшвилл» со счетом 5:4. Кирилл Марченко отличился передачей. «Чикаго» дома обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:2. У проигравших голевой пас отдал Павел Бучневич. «Вегас» в выездном матче оказался сильнее «Сиэтла» — 6:2. Иван Барбашев из победившей команды отметился передачей.

«Детройт» взял верх над «Оттавой» — 5:3. «Флорида» одержала победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 2:1.

Арнольд Кабанов

Арнольд Кабанов