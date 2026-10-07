В Омске ввели режим повышенной готовности из-за возможных перебоев в подаче газа

На территории Омска введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией, сложившейся с газоснабжением. Подача газа может быть прекращена для 3,14 тыс. жителей многоквартирных домов, следует из постановления мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Решение о повышенной готовности принято «в целях исключения фактов нарушения населением требований безопасности, связанных с использованием бытовых газовых баллонов, принятия мер по предотвращению чрезвычайной ситуации», указывается в документе. Режим был установлен на основании обращений АО «Омскгоргаз», ГУП Омской области «Омскгоргаз» и министерства энергетики и ЖКХ региона.

Ранее глава областного минЖКХ Владимир Шнипко сообщил о том, что «Омская областная газовая компания», которая обеспечивала многоквартирные дома сжиженным газом, не выполняла свои обязательства по поставкам. Власти ведут работу по возможной смене поставщика.

Арбитражный суд Омской области признал ООО «Омская областная газовая компания» банкротом в апреле этого года. Компания обеспечивала газом свыше 17 тыс. жилых помещений в 29 районах региона и в Омске.

Александра Стрелкова