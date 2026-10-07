Крупнейший пермский курорт сменил гендиректора

Генеральным директором АО «Курорт Усть-Качка» стал Егор Оплачко. Информация об этом размещена в базе «СПАРК-Интерфакс». Соответствующая информация в ЕГРЮЛ была внесена 6 октября. До господина Оплачко эту должность с 2025 года занимал Кирилл Толстой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ранее Егор Оплачко возглавлял «Хабаровсктурист» в Хабаровском крае и ООО «Граф Муравьев» в Новгородской области. Кроме того, работал управляющим директором в АМАКС-Курорте «Орбита», расположенном в Краснодарском крае.

Курорт «Усть-Качка» — многопрофильный оздоровительный комплекс, расположенный в одноименном поселении в Пермском районе. Входит в сеть отелей и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс», подконтрольную Валерию Гараеву, Александру Аспидову и Дмитрию Златкину. Бренд объединяет 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Республике Беларусь. По итогам 2025 года чистая прибыль компании составила 306,7 млн руб., выручка — 2,4 млрд руб.