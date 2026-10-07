В Краснодаре отвели два участка для строительства нового приюта для животных

В Краснодаре определены два земельных участка общей площадью около 12,9 га под строительство второго муниципального приюта для животных. Участки площадью 45,2 тыс. кв. м и 83,7 тыс. кв. м расположены в хуторе Октябрьском, сообщили «Ведомостям Юг» в мэрии города.

Сейчас городские власти ищут дополнительные источники финансирования проекта. Расчеты прогнозной стоимости проектирования направлены в департамент ветеринарии Краснодарского края.

Новый приют позволит городскому управлению по обращению с животными без владельцев организовать передержку, лечение и содержание животных с последующей передачей новым владельцам, уточнили в мэрии.

Первый муниципальный приют в Краснодаре площадью 1,3 га открылся весной 2025 года в поселке Березовом.

Вячеслав Рыжков