В Петербурге 7 октября ожидается до +15 градусов и порывистый ветер

Санкт-Петербург 7 октября будет находиться под влиянием северной периферии антициклона. При переменной облачности осадков в городе и области не ожидается, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге сохранится сухая погода при температуре до +15 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге сохранится сухая погода при температуре до +15 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Температура воздуха в Петербурге поднимется до +13…+15 градусов, в Ленинградской области — до +11…+16 градусов. При этом порывистый западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

В четверг, 8 октября, осадков также не ожидается. Ночью температура составит +5…+7 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.

Накануне из-за сильного ветра с порывами до 15–20 м/с уровень воды в Неве поднялся до 122 сантиметров — это была самая высокая отметка с начала года.

Матвей Николаев