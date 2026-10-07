Петербург занял второе место среди миллионников по стоимости лечения кариеса

На среднюю зарплату в Санкт-Петербурге можно оплатить лечение 13,5 зубов, подсчитали аналитики сервиса 2ГИС. Средняя стоимость посещения стоматолога в городе составляет 9,5 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На среднюю зарплату в Петербурге можно вылечить 13,5 зубов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На среднюю зарплату в Петербурге можно вылечить 13,5 зубов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По стоимости лечения кариеса Санкт-Петербург занял второе место среди городов-миллионников, уступив только Москве. Средняя цена процедуры в двух городах составляет 9,5 тыс. и 9,7 тыс. рублей соответственно. При этом на среднюю зарплату в Москве можно оплатить лечение 18,9 зуба, тогда как в Петербурге — 13,5.

Самый высокий «индекс пломбы» зафиксировали в Красноярске. При средней стоимости лечения кариеса 6,45 тыс. рублей на одну зарплату там можно оплатить 19 посещений стоматолога.

«Удаление зуба в большинстве городов обходится дешевле лечения кариеса: средняя стоимость такой процедуры в миллионниках — 4376 руб. Дороже всего удалить зуб в Москве (6 тыс. руб.), Петербурге (5,45 тыс. руб), Казани и Воронеже (по 5 тыс. руб.). Дешевле всего — в Омске (2,53 тыс. руб.), Волгограде (3 тыс. руб.) и Перми (3,69 тыс. руб.)»,— рассказали в 2ГИС.

За последние три года количество стоматологических клиник в Санкт-Петербурге выросло на 7,3%. В среднем по городам-миллионникам показатель увеличился на 5,2%. Сейчас в Северной столице работает около 1,8 тыс. стоматологий.

Матвей Николаев