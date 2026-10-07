ТАСС: поставщику электроэнергии в СКФО могут передать другие коммунальные услуги
Минэнерго России рассматривает возможность расширения полномочий ПАО «Единый гарантирующий поставщик» на Северном Кавказе. Речь идет о передаче прав на сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги помимо электроэнергии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
Ожидается, что создание единого центра сбыта позволит снизить уровень задолженности по платежам и повысить исполнительность потребителей. Кроме того, передача прав на сбор платежей только одной компании повысит прозрачность системы, отметили в ведомстве.
ПАО «Единый гарантирующий поставщик» (ранее «Ставропольэнергосбыт») наделили статусом 1 июля 2026 года. Компания выполняет функции сбыта в пяти республиках — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Ранее эту деятельность осуществляли «Россети Северный Кавказ», которые одновременно отвечали и за содержание электросетей.
В конце 2025 года «Ъ» со ссылкой на источники писал, что на базе «Ставропольэнергосбыта», который в том же году перешел Росимуществу, планируется создать единую систему. Поскольку энергосбытовые структуры в регионе не могут собрать деньги с конечных потребителей, компании годами копят долги перед энергорынком.
Ключевой смысл конструкции — свести денежный поток от потребителей в одном сбытовом контуре и отделить его от сетевой деятельности. Для введения такой модели предполагалось разделить электросети и сбыт, поскольку ранее сбытовые структуры Северного Кавказа находились у сетевого госхолдинга и должны были консолидировать платежи за поставленную энергию.
Проблема, которую должна решить такая схема, — масштаб неплатежей: в декабре 2025 года задолженность гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского федерального округа составляла 63,8 млрд руб., около 90% всей задолженности на оптовом энергорынке. По оценке директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, централизованный энергосбыт может снизить потери электроэнергии, повысить платежную дисциплину и уменьшить зависимость региона от внешней финансовой поддержки.