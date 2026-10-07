ТАСС: поставщику электроэнергии в СКФО могут передать другие коммунальные услуги

Минэнерго России рассматривает возможность расширения полномочий ПАО «Единый гарантирующий поставщик» на Северном Кавказе. Речь идет о передаче прав на сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги помимо электроэнергии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ожидается, что создание единого центра сбыта позволит снизить уровень задолженности по платежам и повысить исполнительность потребителей. Кроме того, передача прав на сбор платежей только одной компании повысит прозрачность системы, отметили в ведомстве.

ПАО «Единый гарантирующий поставщик» (ранее «Ставропольэнергосбыт») наделили статусом 1 июля 2026 года. Компания выполняет функции сбыта в пяти республиках — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Ранее эту деятельность осуществляли «Россети Северный Кавказ», которые одновременно отвечали и за содержание электросетей.

В конце 2025 года «Ъ» со ссылкой на источники писал, что на базе «Ставропольэнергосбыта», который в том же году перешел Росимуществу, планируется создать единую систему. Поскольку энергосбытовые структуры в регионе не могут собрать деньги с конечных потребителей, компании годами копят долги перед энергорынком.