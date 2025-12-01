Кавказу выпрямляют провода

По данным “Ъ”, для выравнивания ситуации с гарантирующими поставщиками электроэнергии Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) обсуждается введение отдельной надбавки оптового энергорынка, которую будет получать новый единый государственный гарантирующий поставщик — «Энергосбыт». Схожие особенности регулирования приняты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Минэнерго предлагает включить в расчет местных тарифов расходы на формирование резерва по сомнительным долгам, и для части регионов могут повысить нормативы потерь в электросетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для гарантирующих поставщиков (ГП, основной энергосбыт региона) Северного Кавказа, которые сейчас управляются «Россетями», могут ввести отдельную надбавку к цене на мощность по аналогии со схемой выравнивания тарифов до среднероссийского уровня, принятой для Дальнего Востока (так называемая дальневосточная надбавка). Такой вариант финансирования проблемных активов сейчас обсуждается в правительстве, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. В этом случае для СКФО потребуется ввести те же принципы регулирования, что ранее были приняты для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы покупают электроэнергию по заниженным ценам через ООО «Единый закупщик» (структура «Росатома»), выпадающие доходы компании также компенсирует спецнадбавка к цене на мощность.

По закону «Россетям» запрещено заниматься сбытовым бизнесом, но сбыты на Северном Кавказе в ходе реорганизации РАО «ЕЭС России» (завершена в 2008 году) не стали выставлять на продажу и передали госхолдингу, чтобы он мог консолидировать весь денежный поток от поставки энергии в регионе. Сейчас «Россетям» через «Россети Северный Кавказ» в СКФО принадлежат «Карачаево-Черкесскэнерго», «Каббалкэнерго», «Калмэнергосбыт», «Севкавказэнерго», «Ставропольэнерго» и «Дагэнергосбыт».

Для того чтобы ввести новые принципы финансирования региональных энергосбытов, потребуется отделить электросети от сбытов. Основной сейчас вариант — создать нового единого гарантирующего поставщика — «Энергосбыт», 100% акций которого предполагается закрепить за Росимуществом.

Рассматривался также вариант с закреплением 51% акций за Росимуществом и распределением остального пакета среди других потенциальных интересантов. В их числе собеседники “Ъ” называют «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг», «Т Плюс», «Росатом» и «РусГидро», которые, впрочем, интереса к этой схеме до сих пор не проявили. Обсуждалось и создание гарантирующего поставщика на базе «Ставропольэнергосбыта», который в августе перешел Росимуществу, либо внесение его акций в уставный капитал создаваемой компании. Передача функций гарантирующего поставщика от «Россети Северный Кавказ» специализированной энергосбытовой компании была запланирована на 2025 год, чтобы новая структура начала работать уже в 2026 году, но вероятно, что сроки сдвинутся на середину 2026 года или 2027 год, говорят собеседники “Ъ”.

В «Росатоме», ГЭХе, «Т Плюс», «РусГидро» и «Интер РАО» от комментариев отказались.

Энергосбытовые структуры в СКФО годами копят долги перед энергорынком, поскольку не могут собрать деньги с конечных потребителей, существуют также существенные тарифные небалансы. Сейчас задолженность гарантирующих поставщиков в СКФО составляет 63,8 млрд руб., или около 90% от общей задолженности на оптовом энергорынке, сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков).

Текущий объем внешней поддержки энергосбытов СКФО достигает 50% от их валовой выручки, или около 35 млрд руб. в год. В 2022 году между ГП СКФО и генкомпаниями были заключены соглашения о погашении долгов «Россети Северный Кавказ» банковскими векселями с дисконтом в 17% на их приобретение. Объем ежегодной финансовой поддержки «Россетей» в адрес «Россети Северный Кавказ» на погашение обязательств перед поставщиками электроэнергии составляет около 12,9 млрд руб. Этот вид поддержки может быть продлен и в случае появления нового ГП.

Минэнерго, по словам собеседников “Ъ”, предлагает устранить операционный дефицит и ликвидировать тарифный небаланс энергосбытов СКФО, включив учет резерва по сомнительным долгам при формировании регулируемой выручки ГП (не более 10% с последующим снижением). Сейчас регулятор может включать в тариф расходы на формирование резерва по сомнительным долгам только прямых потребителей в размере не более 1,5% от выручки. Регуляторы также хотят привести нормативные потери в СКФО к экономически обоснованным значениям. На Северном Кавказе чрезвычайно высоки «коммерческие» потери электроэнергии, которые в РФ считаются обычно вместе с технологическими (плохое состояние электросетей). По сути же речь идет о краже киловатт-часов. В частности, предлагается пересмотреть потери электроэнергии для Дагестана и Ингушетии, повысив норматив на 2,5 процентного пункта в 2026 году, на 7,5 процентного пункта в 2027 году и на 10 процентных пунктов в 2028–2030 годах. Их фактический уровень за семь месяцев 2025 года составил 47,95% и 54,18% соответственно. Регулируемые тарифы на электроэнергию в регионе предложено сохранить вплоть до 2030 года.

Региональным потребителям по аналогии с новыми территориями может быть предложено перейти с магистрального тарифа Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС) на более высокий тариф системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО), что, по предварительным оценкам, принесет энергосбытам дополнительную выручку в размере 1,5 млрд руб. Однако, по данным участников рынка, сейчас к сети ЕНЭС в СКФО подключено около 800–850 МВт мощности, при их переводе на СТСО платеж потребителей может расти на 12–15 млрд руб. в год.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что знакомы с обсуждением вопросов, связанных с передачей функций ГП на Северном Кавказе от «Россети Северный Кавказ» профильной сбытовой организации, и принципиально поддерживают эту инициативу. В компании добавили, что «Россети Северный Кавказ» с момента образования вынужденно исполняет функции ГП на территории шести субъектов СКФО в рамках процедуры «подхвата», хотя допускается только временное исполнение сетевыми компаниями функций ГП сроком до одного года на время проведения конкурса по выбору новой сбытовой компании. Несмотря на неоднократное проведение конкурсов, специализированная сбытовая организация для выполнения функций ГП в республиках СКФО так и не выбрана, и ее обязанности продолжает исполнять компания «Россети Северный Кавказ», что противоречит законодательству, говорят в «Россетях».

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что в соответствии с поручением правительства ведется проработка мер по повышению устойчивости энергосбытов Северного Кавказа, рассматриваются различные организационные и регуляторные варианты, включая вопросы создания единой энергосбытовой компании и возможные механизмы ее поддержки. «Отдельные параметры, обсуждаемые экспертным сообществом, находятся в стадии межведомственного рассмотрения»,— сказали в министерстве. В ФАС заявили “Ъ”, что рассматривают данную инициативу совместно с профильными ведомствами.

В «Сообществе потребителей энергии» от комментариев отказались. В «Совете производителей энергии» сообщили, что с учетом системного характера проблем на территории СКФО решение о создании нового федерального ГП как стопроцентной госкомпании, которая возьмет на себя функции ГП на Северном Кавказе, «видится своевременным и правильным».

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что формирование единого централизованного энергосбыта позволит снизить потери электроэнергии, повысить платежную дисциплину и уменьшить зависимость региона от внешней финансовой поддержки. По его словам, совокупный отрицательный результат энергосистемы Северного Кавказа в 2024 году с учетом частичной компенсации убытков превысил 21 млрд руб. и без изменения функционирования экономики электроэнергетики СКФО показатель будет только нарастать. Как отмечает Сергей Сасим, с учетом ограничений, накладываемых на рост конечных тарифов, дополнительная надбавка может повысить одноставочную цену на оптовом энергорынке на 0,4–0,6%. Но, подчеркивает он, этот механизм должен быть временным. Оптимальной эксперт считает продолжительность в пять-семь лет, после чего электроэнергетический комплекс СКФО должен функционировать самостоятельно.

Татьяна Дятел