Самарскую область атаковали БПЛА

Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

БПЛА были сбиты над территориями 16 регионов, включая Самарскую область, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В перечень затронутых субъектов РФ вошли также Белгородская, Брянская, Курская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Смоленская, Тамбовская, Калужская, Саратовская, Пензенская, Ростовская и Волгоградская области, а также Пермский край и Республика Крым.

В Самарской области ночью в среду объявлялась угроза атаки БПЛА. В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление рейсов. Был задержан вылет всех самолетов из Самары. В настоящее время в регионе объявлен отбой беспилотной угрозы.

Георгий Портнов