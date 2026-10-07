В самарском аэропорту задержаны все рейсы на вылет

Отправление всех рейсов из Самары задерживается в международном аэропорту Курумоч утром в среду, 7 октября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В частности, отложен вылет из Самары двух самолетов в Анталью и по одному — в Ереван, Душанбе, Москву, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижневартовск, Сургут. Также отменен один рейс в Москву.

Кроме того, задерживается прибытие в Самару рейсов из Еревана, Душанбе, Москвы, Минеральных Вод и Нижневартовска. Отменен прилет одного самолета из Москвы.

Ситуация связана с ограничениями в аэропортах регионов. Ранее в Самарской области был объявлен режим «Беспилотная опасность». В аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов. В настоящее время объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.

Георгий Портнов