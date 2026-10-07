СКА сыграл как в басне Крылова

Хоккеисты СКА проиграли череповецкой «Северстали» в матче чемпионата КХЛ, который прошел на «СКА Арене», со счетом 2:5. На этот раз нельзя кивать на какие-то грубые и вопиющие ошибки игроков. Соперник просто оказался сильнее — и это самое удивительное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА – «Северсталь»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА – «Северсталь»

Фото: ХК СКА

У СКА всегда есть какая-то проблема. Странно, что количество эти проблем растет по мере того, как команда «вкатывается» в сезон. Обычно чем больше матчей, тем лучше игроки понимают друг друга и сыгрываются. У армейцев ситуация другая. На старте чемпионата КХЛ они играли стабильно, одерживали победу за победой (было семь побед в восьми играх), сейчас же начались какие-то «ямы и канавы». То игроки не соблюдают игровую дисциплину. То дарят шайбу на ровном месте соперникам. То не чистят «пятачок». То не понимают замысла тренерского штаба. Теперь дошло до того, что игроки СКА не выкладываются на полную катушку. Об этом сказал после игры главный тренер команды Игорь Ларионов. Ключевым фактором поражения, на его взгляд, стало то, что соперник больше хотел победить. И это притом, что петербургская команда проводила только одиннадцатый по счету матч со старта сезона. И на «СКА Арене» собралась приличная аудитория — свыше 15 тыс. зрителей.

Тем не менее игра началась с «холодного душа» для хозяев: на второй минуте форвард «Северстали» Денис Ян открыл счет в матче. Хотя тот же Игорь Ларионов всегда говорит игрокам о том, что первые минуты матча — самые важные, нужно захватить инициативу и не давать сопернику взять игру под контроль. У СКА вышло все наоборот.

Интересно, что в начале второй двадцатиминутки ситуация повторилась. На 22-й минуте отличился другой нападающий череповецкой команды — Руслан Абросимов. На этот раз гости реализовали численное преимущество. У СКА был удален капитан Сергей Плотников. Счет уже стал 3:1 в пользу «Северстали» (в первом периоде ее защитник Иоаннис Калдис забил еще один гол). Так петербуржцам и не удалось настичь соперника в этом матче. Хотя Данил Армузин, форвард СКА, игравший до этого как раз за «Северсталь», забросил на 27-й минуте свою вторую шайбу в игре, сделав счет 2:3. Но другие игроки армейской команды в этот вечер «взяли выходной». В третьем периоде защитник «сталеваров» Тимофей Давыдов забил четвертый гол, а пятая шайба влетела в ворота СКА, когда они были уже пустые,— от клюшки нападающего «Северстали» Никиты Артамонова.

Игорь Ларионов снова много говорил на послематчевой пресс-конференции. И про то, что нельзя играть вполсилы. И про то, что нельзя «привозить» голы. И про то, что хорошая команда должна действовать стабильно. И про то, что нельзя опускаться ниже планки, которую задали. И про то, что надо исправить ошибки. Журналисты внимательно все это слушали и наверняка вспоминали, что многое из перечисленного Игорь Ларионов говорил и в прошлом сезоне. А до него говорил другой тренер СКА — Роман Ротенберг. «А Васька слушает да ест» — вспомнилась цитата из басни Ивана Крылова. Слушают ли внимательно главных тренеров СКА игроки, вот в чем вопрос. Или они начиная с какого-то момента все пропускают мимо ушей и просто выходят на лед, чтобы дождаться финальной сирены. Иногда складывается такое впечатление.

Дальше у СКА выездная серия матчей, в которой команда померится силами с минским и московским «Динамо», той же «Северсталью» и «Ладой». Сейчас армейская дружина занимает четвертое место в Западной конференции КХЛ, отставая от лидирующих «Локомотива» и ЦСКА на четыре очка.

Кирилл Легков