РЖД перенаправит часть поездов из Сочи в Кисловодск

С 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября РЖД полностью остановит движение поездов на участке Лазаревская—Сочи. За это время компания намерена отремонтировать путь и другие элементы инфраструктуры. Из-за закрытия 20 поездов дальнего следования пойдут по измененным маршрутам, еще 47 рейсов отменят. Часть составов вместо Адлера, Сириуса и Сухума направят в Анапу, Краснодар и Кисловодск. Номера поездов, которые проследуют именно до Кисловодска, РЖД пока не назвала. О планах компании сообщили «Интерфакс» со ссылкой на публикацию РЖД в официальном канале и пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Как пишет «Ъ-Сочи», на участке заменят стрелочные переводы и рельсы, капитально отремонтируют путь, переустроят земляное полотно с понижением и смещением оси пути. Также рабочие отремонтируют трубу водоотвода на однопутном перегоне Чемитоквадже—Якорная Щель. РЖД объясняет закрытие необходимостью повысить безопасность и надежность инфраструктуры.

Часть маршрутов сократят. Поезда №83/84, 102/101 и 103/104 Москва—Адлер будут отправляться и прибывать в Туапсе. Поезда №35/36 Санкт-Петербург—Адлер и №807/808 Ростов—Аэропорт Сочи ограничат станцией Лазаревская. Еще 20 рейсов выполнят по измененным маршрутам до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо Адлера, Сириуса и Сухума. В опубликованных сообщениях не уточняется, какие именно составы получат новые конечные станции и сколько поездов направят в каждый из трех городов.

Изменения затронут и пригородное сообщение. Часть электричек отменят, а шесть пар поездов Туапсе—Сириус и Туапсе—Аэропорт Сочи будут следовать только до Лазаревской. Расписание пригородных поездов Сочи—Сириус, Сочи—Аэропорт и Сочи—Роза Хутор, по данным РЖД, останется прежним. Билеты на поезда дальнего следования уже продают с учетом нового графика.

До публикации поименного перечня поездов пассажиры не могут определить по открытым сообщениям, какие рейсы, ранее следовавшие к черноморским курортам, завершат путь в Кисловодске. Расписание и станции отправления и прибытия следует сверять при покупке билета и перед поездкой.

Станислав Маслаков