Движение поездов на участке Лазаревская—Сочи закроют на два дня в ноябре

С 15:00 17 ноября до 15:00 19 ноября будет полностью прекращено движение всех поездов на участке Лазаревская—Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Ограничения связаны с масштабными работами по обновлению инфраструктуры. За это время на ряде перегонов проведут сплошную замену рельсов, капитальный ремонт пути и переустройство земляного полотна с понижением и смещением оси пути. Также планируется замена стрелочных переводов, ремонт трубы водоотвода на перегоне Чемитоквадже—Якорная Щель и другие работы.

Для пассажиров разработан вариантный график. Поезда №83/84, 102/101, 103/104 Москва—Адлер будут прибывать и отправляться по станции Туапсе, а №35/36 Санкт-Петербург—Адлер и №807/808 Ростов—Аэропорт Сочи — по станции Лазаревская. Курсирование 20 поездов организуют по измененным маршрутам — до Анапы, Кисловодска и Краснодара вместо Адлера, Сириуса и Сухума. Еще 47 рейсов полностью отменят.

В пригородном сообщении часть поездов также выведут из расписания, а шесть пар Туапсе—Сириус/Аэропорт будут следовать до Лазаревской. Расписание пригородных поездов сообщением Сочи—Сириус, Аэропорт Сочи, Роза Хутор останется без изменений.

Билеты на поезда дальнего следования уже продаются с учетом изменений.

Алина Зорина