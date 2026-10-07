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Дмитриев: Запад прошел точку невозврата из-за систематической лжи

Запад мог пройти «точку невозврата» из-за неспособности решить причины своих проблем, считает спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал видео стычек полиции с участниками протестов во Франции.

«Возможно, Запад уже прошел точку невозврата из-за систематической лжи и неспособности устранить истинные причины своих проблем (миграция, просчеты в энергетике, разжигание войн, поляризация, самоуничтожение под влиянием идеологии woke). Нельзя вечно винить других в собственных проблемах»,— написал Дмитриев в соцсети X.

Акции протеста начались 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в пригороде Парижа. Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным расписанием. По данным министра образования, пострадали уже почти 200 школьников. Власти Франции сообщали более чем о 5 тыс. задержанных.

Подробности — в материале «Ъ» «Которые сутки пылают лицеи».

Фотогалерея

Как проходят протесты во Франции

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Участница демонстрации с самодельными плакатами

Участница демонстрации с самодельными плакатами

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Площадь Республики стала местом сбора участников манифестации

Площадь Республики стала местом сбора участников манифестации

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Демонстранты с палестинским флагом у памятника Республике

Демонстранты с палестинским флагом у памятника Республике

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

По сообщениям СМИ, парижская манифестация собрала десятки тысяч человек

По сообщениям СМИ, парижская манифестация собрала десятки тысяч человек

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник демонстрации на статуе Республики

Участник демонстрации на статуе Республики

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбления десятков учебных заведений

В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбления десятков учебных заведений

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Из соображений безопасности и из-за блокирования зданий около 400 школ по всей стране были закрыты

Из соображений безопасности и из-за блокирования зданий около 400 школ по всей стране были закрыты

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

С начала манифестаций ранения получили 170 учащихся и 78 сотрудников сферы образования, задержаны около 5 тыс. человек

С начала манифестаций ранения получили 170 учащихся и 78 сотрудников сферы образования, задержаны около 5 тыс. человек

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник акции с красным флагом

Участник акции с красным флагом

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Участница демонстрации с самодельными плакатами

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Площадь Республики стала местом сбора участников манифестации

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Демонстранты с палестинским флагом у памятника Республике

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

По сообщениям СМИ, парижская манифестация собрала десятки тысяч человек

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник демонстрации на статуе Республики

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбления десятков учебных заведений

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Из соображений безопасности и из-за блокирования зданий около 400 школ по всей стране были закрыты

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

С начала манифестаций ранения получили 170 учащихся и 78 сотрудников сферы образования, задержаны около 5 тыс. человек

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

Участник акции с красным флагом

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Переломом стало превращение требований о состоянии школ в уличное насилие: у лицеев появились баррикады, начались поджоги, нападения на полицейских и преподавателей. Движение, возникшее без единого политического центра, стали организовывать участники, способные формулировать требования и переводить социальное раздражение в политическую кампанию.

Правительство оказалось между двумя линиями: обсуждать претензии учащихся с профсоюзами, родителями и педагогами и одновременно угрожать жестким ответом на насилие. После нескольких дней столкновений риторика властей сместилась от школьных проблем к порядку; к 5 октября беспорядки привели к полному или частичному закрытию 400–500 лицеев, а 24 учебных заведения были сожжены или разгромлены.

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