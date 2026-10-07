Плата за прием заявлений на госуслуги через МФЦ и почту достигнет 5000 рублей
Правительство подготовило проект постановления, по которому «Почта России» и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) будут принимать заявления на получение госуслуг и доставлять готовые документы за плату до 5 тыс. руб.
Постановление должно вступить в силу 1 марта 2027 года, указывает РБК. Средства планируется направить на зарплаты сотрудников, закупки товаров и прочие расходы организаций, принимающих заявления.
Документ подготовлен во исполнение закона от 26 июля 2026 года, который разрешил почтовым организациям за плату принимать заявления на «Госуслугах» и доставлять результаты.
Для почтового канала предусмотрен отдельный офлайн-сценарий: «Почта России» принимает заявление лично как альтернативу электронному обращению, затем доставляет результат адресату и сообщает заявителю о его готовности. Дополнительная плата в этой конструкции связана с приемом заявления и последующими действиями оператора.
Электронный формат обращения при этом не заменяется платной услугой: заявителю предлагается альтернативный способ передать заявление и получить результат через почтового оператора.