Плата за прием заявлений на госуслуги через МФЦ и почту достигнет 5000 рублей

Правительство подготовило проект постановления, по которому «Почта России» и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) будут принимать заявления на получение госуслуг и доставлять готовые документы за плату до 5 тыс. руб.

Постановление должно вступить в силу 1 марта 2027 года, указывает РБК. Средства планируется направить на зарплаты сотрудников, закупки товаров и прочие расходы организаций, принимающих заявления.

Документ подготовлен во исполнение закона от 26 июля 2026 года, который разрешил почтовым организациям за плату принимать заявления на «Госуслугах» и доставлять результаты.