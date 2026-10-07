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За ущерб экологии красноярскую компанию обязали выплатить почти 250 млн рублей

Свердловский райсуд Красноярска по иску прокуратуры обязал ООО «Прогресс» выплатить 247 млн руб. за причинение ущерба экологии. Нарушения в работе организации выявлены на территории Сосновоборского муниципального округа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 20 га использовался «Прогрессом» в качестве карьера. С 2022 года компания добывала на нем песчано-гравийную смесь, не переводя участок в другую категорию.

В результате организация уничтожила плодородный слой на площади 4,2 га, говорится в сообщении. По заключению специалистов, восстановить почву естественным путем уже невозможно.

В обеспечение иска арестованы пять земельных участков, два жилых помещения и шесть транспортных средств ответчиков. Кроме того, в Березовском райсуде рассматривается уголовное дело в отношении руководителя организации по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Александра Стрелкова

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