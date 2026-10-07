Как депутаты распределились по комитетам в новом созыве Госдумы

Наиболее востребованным комитетом среди депутатов нового созыва оказался подконтрольный «Единой России» (ЕР) комитет по строительству и ЖКХ. Туда, по предварительным данным, вошли 22 депутата. На два парламентария меньше записались в комитет по экологии, который возглавляет представительница «Новых людей» (НЛ), бывший заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Панова.

Согласно регламенту Госдумы, численный состав комитета «как правило, не может быть менее» восьми человек. Но два комитета до нижнего предела пока не дотянули: в комитеты по защите конкуренции (его вновь возглавил справоросс Валерий Гартунг) и по малому и среднему предпринимательству, главой которого в этом созыве стал Станислав Дружинин (НЛ), вошли всего по семь депутатов. Чуть более представительными оказались подконтрольные тем же «Справедливой России» (СР) и НЛ комитеты по финансовому рынку и по туризму, а также возглавляемые единороссами комитеты по культуре и по делам национальностей.

При этом некоторые известные парламентарии решили сменить думскую «специализацию», а среди рядовых членов комитетов оказались даже отдельные вице-спикеры, которым регламент нижней палаты позволяет не входить ни в какие комитеты или комиссии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты разошлись по интересам».