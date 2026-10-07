Американец признал вину в незаконном импорте плутония из России
44-летний Джейкоб Миллер из американского штата Массачусетс признал вину в импорте и продаже плутония из России. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
По данным прокуратуры США по округу Массачусетс, Миллер пошел на сделку со следствием и признал вину по обвинениям в незаконном обороте радиоактивных материалов, пересылке опасных веществ, хранении детской порнографии, а также боеприпасов и взрывчатки.
Вынесение приговора назначено на 21 января 2027 года. За каждое из ключевых обвинений Миллеру грозит до 20 лет лишения свободы.
В 2017 году обвиняемый создал домашний интернет-магазин Collect the Periodic Table («Собери таблицу Менделеева»), через который продавал образцы химических элементов. С 2020 по 2025 год он ввез плутоний-239 от продавца из Санкт-Петербурга и успел отправить по почте токсичные и опасные вещества минимум 67 клиентам в США, Канаде, Японии и Швейцарии. Кроме того, обвиняемый продавал высокотоксичный таллий. Один из его покупателей из Миннесоты впоследствии был обвинен в смертельном отравлении своего соседа по комнате.
Плутоний-239 в этом деле — не обычный химический образец, а материал, который государства ранее учитывали как оружейный запас. В 2000 году Россия и США договорились, а в 2011-м ратифицировали соглашение об утилизации 34 т такого плутония, признанного излишним для военных программ.
Риск связан не только с незаконностью сделки. Даже свежее топливо с применением плутония требует дистанционного обращения: к нему нельзя подходить напрямую, поэтому частная пересылка такого материала создает отдельную проблему физического контроля и безопасности.